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İstanbul Boğazı'ndaki teknelere Kovid-19 denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri gece boğazda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetim yapılan teknelerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlenirken, özel bir yata ise ceza kesildi

kovid-19 denetimi
DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece boğazda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yaptı. Uygulama yapılan teknelerde sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edildiği görülürken, evrak kontrolü de yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Toplum Destekli Polis ekipleri teknelerde bulunan yolcuları bilgilendirdi. Polis ekipleri vatandaşların Kurban bayramlarını da kutladı.

Ayrıca ekipler, açık denizde bulunan özel bir yata ceza kesti. DHA'nın haberine göre; denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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