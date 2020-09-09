İstanbul Çağlayan Adliyesi'nin önünde, karşı karşıya gelen iki grubun silahlı kavgası nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, ekiplerin olaya müdahale etmesi sonucu silahlı kavga nedeniyle 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca silahlı kavgada ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Şehit Mehmet Selim Kiraz (Çağlayan) Adliyesi 18. Ağır Ceza Mahkemesinde 09.09.2020 günü görülmekte olan cinayet davası duruşması sonrasıda duruşmadan çıkan tarafların arasında Adliye çıkışında silahlı çatışma meydana gelmiş, alanda bulunan görevlilerimizce olaya derhal müdahale edilmiştir. Olaya karışan Ufuk K. , Yüksel K. , Cebrail K. ve Yahya G. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tahkikat devam etmektedir." denildi.