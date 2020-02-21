Cuma namazı saat kaçta? sorusu İslam dünyası için önemli olan bu günde camileri dolduracak vatandaşların gündeminde. İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer alıyor. Tüm camilerde hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da tüm ülkedeki camilerde okutulmak üzere "Üç Ayların Manevi İklimine Yaklaşırken" konulu Cuma Hutbesi'ni yayınladı. İl il Cuma namazı vakti ve İstanbul Cuma saati haberimizde.

İSTANBUL CUMA SAATİ KAÇTA? 21 ŞUBAT

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saat 13.23'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 21 Şubat 2020 Cuma 06:20 07:45 13:23 16:21 18:51 20:11 22 Şubat 2020 Cumartesi 06:18 07:43 13:23 16:22 18:52 20:12 23 Şubat 2020 Pazar 06:17 07:42 13:23 16:23 18:53 20:13 24 Şubat 2020 Pazartesi 06:16 07:40 13:22 16:24 18:55 20:14 25 Şubat 2020 Salı 06:14 07:39 13:22 16:24 18:56 20:15 26 Şubat 2020 Çarşamba 06:13 07:37 13:22 16:25 18:57 20:16 27 Şubat 2020 Perşembe 06:11 07:36 13:22 16:26 18:58 20:17