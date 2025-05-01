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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

        İstanbul Valiliği'nin açıkladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 06:34 Güncelleme: 01.05.2025 - 06:39
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        İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
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        İstanbul'da Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmiyor.

        Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşlardan polis ekipleri alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

        M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil), M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe metro durağı, M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarında seferler durduruldu.

        Tedbirler kapsamında Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları ve Marmaray Sirkeci İstasyonu çift taraflı olarak sefere kapatıldı.

        İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından ise Kartal Meydanı'nda kutlanacağını bildirmişti.

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