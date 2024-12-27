İstanbul'da 100 bin kişinin katıldığı taksi anketinin sonuçlandı

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB), kente modern bir ulaşım alternatifi sunacak olan 2 bin 500 dijital platform tabanlı taksinin tasarımını belirlemek için düzenlediği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankette E şıkkında yer alan en fazla oyu alarak vatandaşların tercihi oldu. Uygulama tabanlı yeni taksilerin kısa süre sonra İstanbul trafiğine çıkması bekleniyor.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: İSTANBULLULARIN HİZMETİNDE OLACAK Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak." ifadelerini kullandı. 100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak. pic.twitter.com/TtB2UzohkC — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 27, 2024