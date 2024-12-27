Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da 100 bin kişinin katıldığı taksi anketinin sonuçlandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 100 bin kişinin katıldığı taksi anketinin sonuçlandı

        İstanbul'da hizmet vermeye başlayacak yeni taksiler için düzenlenen oylama sona erdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oylama sonuçlarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. İstanbulluların katılımıyla gerçekleşen oylamada İstanbul'un yeni taksileri belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 20:50 Güncelleme: 27.12.2024 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul taksisini seçti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB), kente modern bir ulaşım alternatifi sunacak olan 2 bin 500 dijital platform tabanlı taksinin tasarımını belirlemek için düzenlediği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankette E şıkkında yer alan en fazla oyu alarak vatandaşların tercihi oldu. Uygulama tabanlı yeni taksilerin kısa süre sonra İstanbul trafiğine çıkması bekleniyor.

        İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: İSTANBULLULARIN HİZMETİNDE OLACAK

        Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul taksi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davası yarın devam edecek
        Narin Güran davası yarın devam edecek
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor
        Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor
        Medina'da sıcak gelişme!
        Medina'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        OpenAI'dan 'kamu yararı' adımı
        OpenAI'dan 'kamu yararı' adımı
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"