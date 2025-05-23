Yaşanılan problemle alakalı konuşan hafriyat firması sahibi İdris Yiğit, "Buranın en büyük sorunu Avrupa Yakası'nın tüm hafriyatının buraya gelmesi. Bunun sebebi Cebeci Döküm Sahası'nın kapatılması oldu. Burada çok uzun sıra oluyor. Döküm yapamıyoruz, bir çok işlerimiz bekliyor. Günde 150 araçla çektiğim hafriyat su anda 20 araca düşmüş durumda. Derhal bir çözüm bulunmalı. Burada kazalara sebebiyet veriyor, biz emekçiler olarak çok sorun yaşıyoruz. Kesinlikle kontak kapatıp çay içiyorlar saatlerce süren sıra oluyor" dedi.