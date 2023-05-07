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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 14 motosiklet çalan şebeke çökertildi - Haberler
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İstanbul'da 14 motosiklet çalan şebeke operasyonla çökertildi

İstanbul'da son 6 ayda beş ilçeden 14 motosiklet çalan hırsızlık şebeke üyesi 3 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin motosikletleri çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

İstanbul'da 14 motosiklet çalan şebeke çökertildi - Haberler
DHA

İstanbul'un Ataşehir, Ümraniye, Kadıköy, Maltepe ve Sancaktepe ilçelerinde son 6 ayda 14 motosiklet çalan şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri Ataşehir, Pendik ve Maltepe'de belirlenen dört ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken çalıntı 10 motosiklet ele geçirildi.

PARÇALAYIP, YEDEK PARÇA OLARAK SATIYORLARDI

Şüphelilerin çaldıkları motosikletlerin bir kısmını parçalayarak yedek parça olarak elden çıkardıkları, bir kısmını ise sahte plaka ve belge düzenleyerek başka kişilere sattıkları belirlendi. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden motosikletlerini çaldıkları kişilere ulaştığı ve onlara çaldıkları motosikletlerini satmaya çalıştığı da tespit edildi.

MOTOSİKLETLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyonda ele geçirilen 10 motosiklet Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği´nde sahiplerine teslim edildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin motosikletleri çalma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin gözlerine kestirdikleri motosikletleri çalmaları görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin park halindeki motosikletlerin direksiyon kilitlerini kırdıkları anlar da görülüyor.

Operasyonlarda gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4 kişinin ise, daha önce yapılan operasyonda gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.

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