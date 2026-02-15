Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da 18 ilçede büyük elektrik kesintisi: 16 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da 18 ilçede elektrik kesintisi: 16 Şubat Pazartesi elektrikler ne zaman gelecek?

        Bilindiği gibi, BEDAŞ elektrik arıza duyurularını günlük olarak paylaşıyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 16 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da 18 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 16 Şubat 2026 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 23:48 Güncelleme: 15.02.2026 - 23:50
        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 16 Şubat Pazartesi günü 18 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

