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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 2 çocuk kuyumcudan 4 milyon TL'lik altını çaldı! - Günün son dakika haberleri
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İstanbul'da 2 çocuk kuyumcudan 4 milyon TL'lik altını çaldı!

İstanbul'da, bir kuyumcuda içinde 4 milyon liralık altın ve yaklaşık 100 bin TL para bulunan çanta 2 çocuk tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Altın toptancısı E.A., "Çantam gözümün önündeydi, kuyumcuya müşteriler girince ben banko değiştirmek zorunda kaldım. Hiç böyle bir olay başıma gelmedi, şok oldum. Çok profesyoneldi, yere eğilip ayakkabısını bağlar gibi yapması profesyonelce. Gerekirse evimizi arabamızı satıp insanların borcunu ödeyeceğiz" dedi

İstanbul'da 2 çocuk kuyumcudan 4 milyon TL'lik altını çaldı! - Günün son dakika haberleri
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DHA

İstanbul'da olay dün saat 15.00 sıralarında, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Kuyumcukent'te iş yeri bulunan ve aynı zamanda altın toptancılığı yapan E.A., ilçede bulunan müşterilerini ziyaret etti.

YAŞLARI 8-12 ARASINDA İKİ ÇOCUK

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, E.A.'yı yaşları 8 ila 12 arasında olan iki çocuk takip etti. Bulunduğu kuyumcudan çıkarak, bir başka kuyumcuya gelen E. A., içinde 4 milyon değerinde altın ve yaklaşık 100 bin TL paranın bulunduğunu çantayı yere bıraktı.

YERDEKİ ÇANTAYI ALIP AYRILDILAR

E. A.'dan 30 saniye önce kuyumcuya gelen iki çocuk, E. A.'nın kuyumcu dükkanındaki çalışanlarla sohbet etmesini fırsat bilerek, yerdeki çantayı alıp kuyumcudan ayrıldı.

POLİS, GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

Hırsızlığın farkedilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

ÇOCUKLARIN TAKİP ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Polisin çantayı çalan iki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Polis Merkezi Amirliğine giderek çocuklardan şikayetçi olan E.A., burada verdiği ifadesinde, çocukların kendisini takip ettiğini, kendisinden önce kuyumcuya girdiklerini, çocukların etrafından ayrılmadıklarını buldukları ilk fırsatta çantayı alarak kuyumcudan ayrıldıklarını söyledi.

"ÜRÜNLERİ GÖSTERİYORDUM"

Altın toptancısı E. A. "15 senedir bu işi yapıyorum. İşlenmiş altınları atölyeden alıyoruz perakende mağazalara satıyoruz. Lira olarak değil altın olarak çalışıyoruz. Her zaman çalıştığım gibi Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'ten çıktım, müşterilerimi geziyordum. Bir müşterimin dükkanına girdim, başka bir müşterimin dükkanına girdikten 10 dakika sonra ürünleri gösteriyordum.

"KAMERA KAYITLARINDA ÇOCUKLARI GÖRDÜM"

10 saniye geçmeden yanıma baktım çantam yanımda yoktu. Ne olduğun bile anlamadan panikle dışarı çıktım, koşmaya başladım. Kimin peşinden koştuğunu bilmiyordum. Kamera kayıtlarını izleyince küçük çocuklar olduğunu gördüm.

"4 MİLYON TL'LİK ALTIN VE 100 BİN LİRA NAKİT GİTTİ"

8-10 yaşlarında iki çocuk olduğunu anladım. Çantamın içinde yaklaşık 3 kilo işlenmiş 14 ayar altın vardı, altınlar 4 milyon değerindeydi. Nakit gram altın da vardı 100 bin lira değerinde. Hiç aklımın ucundan geçmezdi.

"YERE EĞİLİP AYAKKABISINI BAĞLAR GİBİ YAPTI"

Çantam gözümün önündeydi, kuyumcuya müşteriler girince ben banko değiştirmek zorunda kaldım. Çok kısa bir sürede gitti. Hiç böyle bir olay başıma gelmedi, şok oldum. Ben dışarı koştuğumda bir yetişkinin peşinden koşuyordum. Çok profesyoneldi, yere eğilip ayakkabısını bağlar gibi yapması profesyonelce. Gerekirse evimizi arabamızı satıp insanların borcunu ödeyeceğiz" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki çocuğun kuyumcuda oyalandıkları, çocuklardan birinin yere çömelerek ayakkabısını bağlar gibi yaparak, yerdeki çantayı aldığı ve daha sonra kuyumcudan ayrıldıkları görülüyor.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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