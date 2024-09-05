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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 2 şüpheli, kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 2 şüpheli, kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldı

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde silahla vurularak gasp edilen kuyumcu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı sonrası içinde 1 kilogram altın olan çantayı alıp kaçan 2 şüphelinin görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 06:39 Güncelleme: 05.09.2024 - 07:25
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        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
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        Sultangazi'de, evinin önünde gasp edilerek silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaşamını yitirdi.

        AA'nın haberine göre; 50. Yıl Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 38 yaşındaki M.M, dükkanını kapattıktan sonra evinin önünde silahla vuruldu.

        ŞÜPHELİLER İÇİNDE 1 KİLOGRAM ALTIN OLAN ÇANTAYI ÇALIP KAÇTI

        Saldırganlar, kuyumcunun içinde yaklaşık 1 kilogram altın olduğu tahmin edilen çantasını alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Silahlı saldırıda ağır yaralanan M.M, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Öte yandan, saldırı sonrası olay yerinden kaçan 2 şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #sultangazi
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