Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurusu ile 10 Şubat 2026 Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

        BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi! 10 Şubat 2026 Salı elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'da 10 Şubat Salı günü 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Böylelikle kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek, elektrik saat kaçta kesilecek? İşte 10 Şubat 2026 Salı İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 01:39 Güncelleme: 10.02.2026 - 08:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BEDAŞ, 10 Şubat Salı günü İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda İstanbul'da mahalle mahalle hangi aralıklarda elektriklerin kesileceği belli oldu. Peki, 10 Şubat 2026 Salı İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        2

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat 2026 Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında büyük çaplı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler 22 ilçede etkili olacak.

        3

        KESİNTİLER HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

        Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde;

        Arnavutköy

        Avcılar

        Bağcılar

        Bahçelievler

        Bakırköy

        Başakşehir

        Bayrampaşa

        Beşiktaş

        Beylikdüzü

        Büyükçekmece

        Çatalca

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Fatih

        Gaziosmanpaşa

        Güngören

        Küçükçekmece

        Sarıyer

        Silivri

        Sultangazi

        Şişli

        Zeytinburnu

        4

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        Bakan Fidan: Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok
        Bakan Fidan: Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok