Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 22 Ekim Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Planlı kesintiler, altyapı iyileştirme çalışmalarının güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...