        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 3'üncü kattaki camdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 3'üncü kattaki camdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

        İstanbul'da 3'üncü kattaki bir daireden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Camdan düşen kadın hayatını kaybetti
        Eyüpsultan'da 3'üncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

        BİLİNMEYEN NEDENLE PENCEREDEN DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre olay; sabah saatlerinde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3'üncü kattaki dairede yaşayan yaşlı kadın, bilinmeyen nedenle pencereden yer düştü.

        EKİPLERE HABER VERİLDİ

        Yaşlı kadının düştüğünü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaşlı kadının cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        "ALZHEIMER OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"

        Mahallede esnaflık yapan Kahraman Bektaş, "Tanımıyorum, komşular kadının düştüğünü bana söyledi. Esnafım ama burada. Kimin kimle kaldığını, misafir olduğunu bilemiyorum. Haberimiz yok. Olay saat 08.00'da olmuştu. Arkadaşlar polisi ve ambulansı çağırdılar. Geldik ki kadın yerde" dedi. Olayın sabah saatlerinde yaşandığını söyleyen Hüseyin Elmacı ise "Biz olayı görmedik ve geldiğimizde olay olmuştu. Alzheimer olduğunu söylüyorlar, çok yaşlı bir teyze olduğunu söylüyorlar. Açıkçası çok bir bilgimiz yok. Tek başına yaşıyor diye duydum. Daha önce hiç görmedim" diye konuştu.

