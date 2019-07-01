Şoför gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSınır dışı edecekken fark ettiler! Tam 30 milyon...

İstanbul'da 30 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Muratbey Gümrüğü'nde düzenlenen operasyonda, yurt dışından 1 ton 200 kilo kot taşlama kumu getiren TIR şüphe üzerine durduruldu. Narkotik dedektör köpeği 'Töki'nin tekpi vermesi üzerine yapılan aramalarda, kumların içerisine gizlenmiş 753 kilo 25 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

Şoför gözaltına alındı

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Balkan ülkelerinden kot taşlama kumu getiren bir TIR'ın dorsesinde mühür fekki (mühür bozma) yapıldığı belirlendi.

 

UYGUNSUZ YÜK NEDENİYLE SINIR DIŞI EDİLECEKTİ

Mühür fekki yapılan TIR'ın uygunsuz yük nedeniyle sınırdışı edilmesine karar verildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri bu sırada TIR'ı yakın incelemeye aldı.

TÖKİ TEPKİ VERİNCE OPERASYON DÜZENLENDİ

Narkotik dedektör köpeği 'Töki' TIR'a tepki verdi. Bunun üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. TIR'ın dorsesinde bulunan kot taşlama kumları arasına gizlenmiş 114 paket içerisinde 753 kilo 25 gram Skunk genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi.

MAKEDON UYRUKLU ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

TIR'ın makedonya uyruklu şoförü Dushko V. ile organizasyonu yapan Zafer A. gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ TAM 30 MİLYON LİRA

TIR şoförü Dushko V. ve Zafer A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ele geçrilen 753 kilo 25 gram Skunk'ın piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

SKUNK NEDİR?

Skunk, hibrit yöntemiyle genetiği değiştirilmiş bir tür esrar çeşidi. Özellikle Arnavutluk'ta üretilen Skunk, esrardan 50 kat daha etkili bir uyuşturucu... 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi sonrası kritik mesajlar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesi mesajı
Lüks villada dehşet! Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti
GÜNDEMİş adamı karısını vurup intihar etti
Pençe Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMPençe Harekatı'nda yeni gelişme
Kızının öğrencisi olabilmek için 65 yaşında sınava girdi
GÜNDEMKızının öğrencisi olabilmek için 65 yaşında sınava ...
LGS tercihleri başladı! Tercihler nasıl yapılacak? Ne zaman son? MEB 2019 LGS tercih robotu
GÜNDEMLGS tercihleri başladı! İşte tercih robotu
İstanbul trafiğinde son durum: Altunizade kilit
GÜNDEMAltunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan ...
MEB açıkladı: LGS lise taban puanları belli oldu! İl il liselerin yüzdelik dilimleri 2019
GÜNDEMTercihler başladı! İşte lise puanları
Direksiyonda uyudu! TIR kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı: 5 yaralı
GÜNDEMDireksiyonda uyudu: 5 yaralı
İşbu ne demek? İşbu nasıl yazılır? İşbu anlamı nedir? İşbu TDK imla
GÜNDEMİşbu ne demek? İşbu nasıl yazılır?
Kirpik nasıl yazılır? Kirpik TDK doğru yazımı nasıldır?
GÜNDEMKirpik nasıl yazılır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X