        İstanbul'da 4 ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi yakalandı

        İstanbul'da 4 ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi yakalandı

        İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda, farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 04:09 Güncelleme: 12.02.2026 - 04:09
        4 ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi yakalandı
        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt içi ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, elebaşılığı yurt dışında bulunan şüphelinin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

        AA'nın haberine göre; operasyonda; 30 Eylül 2025'te Bağcılar'da 2 kişiye, 28 Kasım ve 5 Aralık 2025'te Esenyurt'ta birer iş yerine, 4 Aralık 2025'te ise Sultangazi'de bir araca yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olaylarını azmettirdiği belirlenen F.Y. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        Portekizli Oliviera estetik operasyon için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti: Türk adaletine güveniyorum

        İsviçre'den estetik operasyonu için Türkiye'ye gelen Portekiz asıllı Aida Alexander Oliviera (23), Şişli'deki klinikte olduğu ameliyatın ardından hayatını kaybetti. (DHA)

