Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın özel haberine göre, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezi İngiltere, Kıbrıs ve Malta'da bulunan uluslararası yasa dışı bahis çetelerinin İstanbul'da merdiven altı işyerlerinde bayi açtıklarını tespit etti.

EMLAKÇI, TEKNİK SERVİS VE KIRAATHANE... HEPSİ BAHİS MERKEZİ



Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bağcılar ve Esenyurt'ta ‘teknik servis, emlakçı, kıraathane, oyun salonu ve su satış bayi' olarak görünen 21 işyerine operasyon düzenlendi.

Cep telefonu ve bilgisayar üzerinden yasadışı sanal bahis oynatan 14 kişi gözaltına alındı. Sanal bahis oynatılan 3 laptop ile 6 sabit disk, 2 adet fiş yazdırma makinesi ve 15 adet cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan zanlıların 8'i ifade alım işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 6 kişi savcılığa sevk edildi. 4 kişi adli kontrolle olmak üzere 6 kişi de serbest bırakıldı.

YASADIŞI BAHİS SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?



Çete liderleri Kıbrıs'ta yaşıyor. Merkezi İngiltere ve Malta'da bulunan uluslararası yasadışı sanal bahis çetelerinden ‘sanal bahis yazılımları' satın alınıyor. Daha sonra yasadışı sanal bahis internet siteleri açılıyor. Bu siteler aracılığıyla sanal bahis oynamak isteyenler sitelere üye ediliyor. Mahalle aralarında merdiven altı yasal işyeri görünümlü yerlerde yasadışı sanal bahis bayileri açılıyor. İsteyen kişilerin buralarda sanal bahis oynaması sağlanıyor.

PARALAR HEP KİRALIK HESAPLARDA



Çete üyeleri hem kendilerinin hem de paranın izi takip edilemesin diye genellikle üniversite öğrencilerine bankalardan hesap açtırıp tüm kart ve şifreleri kendileri alıyor. ‘Cepbankçılar' veya ATM'ciler olarak adlandırılan kişiler 3 vardiya 24 saat aralıksız ATM önlerinde çalışıyorlar. Bunlar, hesaplara yatan sanal bahis paralarını çekip gün sonunda alt kasalara teslim ediyorlar. Alt kasalar da ATM'cilerden topladıkları paraları toplayıp üst torbacılara veriyor. Üst torbacılar da toplanan paraları tüzel şirket hesaplarına yatırıyor. Tüzel şirket yetkilisi bu paraları çekerek dövize çeviriyor. Site sahipleri bu paralardan komisyonlarını aldıktan sonra bütün paraları, kuryelerle Kıbrıs'a gönderiyor.

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