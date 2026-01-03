Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 3 Ocak Cumartesi elektrik kesinti programını açıkladı. Buna göre Cumartesi günü İstanbul genelinde 8 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul genelinde bazı ilçe ve mahallelerde zaman zaman elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler hangi saatte kesilecek? İşte detaylar...