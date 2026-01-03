İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! 3 Ocak 2026 Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 3 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?" sorusu yanıt buldu. İşte 3 Ocak 2026 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi programı...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 3 Ocak Cumartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında 8 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte kesinti yaşanacak ilçeler listesi
Avcılar
Bahçelievler
Beşiktaş
Beyoğlu
Esenyurt
Kağıthane
Sarıyer
Silivri
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
