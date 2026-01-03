Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! 3 Ocak 2026 Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, elektrikler saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! 3 Ocak 2026 Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 3 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?" sorusu yanıt buldu. İşte 3 Ocak 2026 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 01:05 Güncelleme: 03.01.2026 - 01:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 3 Ocak Cumartesi elektrik kesinti programını açıkladı. Buna göre Cumartesi günü İstanbul genelinde 8 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul genelinde bazı ilçe ve mahallelerde zaman zaman elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler hangi saatte kesilecek? İşte detaylar...

        2

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 3 Ocak Cumartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında 8 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

        İşte kesinti yaşanacak ilçeler listesi

        Avcılar

        Bahçelievler

        Beşiktaş

        Beyoğlu

        Esenyurt

        Kağıthane

        Sarıyer

        Silivri

        3

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        İŞTE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
