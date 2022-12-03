Ahırkapı açıklarında 2 gemi çarpıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul
ABONE OL

İstanbul'da Ahırkapı açıklarında 2 gemi çarpıştı

İstanbul'da, Ahırkapı açıklarında konteyner gemisi ile kuru yük gemisi çarpıştı. İki gemi, kurtarma römorkörleri gözetiminde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi

İstanbul'da Ahırkapı açıklarında 2 gemi çarpıştı
Ahırkapı açıklarında 2 gemi çarpıştı
0:00 / 0:00
AA

İstanbul'da Ahırkapı açıklarında dün akşam saatlerinde çarpışan konteyner gemisi ile kuru yük gemisi, aynı mevkiye emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çatışan gemiler, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda 2 kılavuz kaptanımız, Kurtarma-2 ve Kurtarma-10 römorkörlerimiz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre; Ahırkapı'da, 126 metre boyundaki ''BURHAN DİZMAN'' ile 147 metre boyundaki ''TURAN C'' isimli gemiler çarpışmış, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Muğla'da terör örgütü PKK üyesi 2 zanlı tutuklandı
GÜNDEM Terör örgütü PKK üyesi 2 zanlı tutuklandı
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Düzce'de 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Haberleri AFAD son depremler
GÜNDEM Düzce'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Dünya Engelliler Günü ne zaman, bugün mü? 2022 en güzel, resimli, anlamlı Dünya Engelliler Günü mesajları
GÜNDEM Dünya Engelliler Günü mesajları
Kilis'te yakalanan 47 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
GÜNDEM Kilis'te yakalanan 47 düzensiz göçmen sınır dışı ...
Gaziantep'te TIR'la otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son dakika haberi
GÜNDEM TIR'la otomobil çarpıştı! 2 ölü, 5 yaralı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı yapıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurular ne zaman başlıyor, şartları neler?
GÜNDEM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel ...
KYK burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı! 2022 - 2023 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
GÜNDEM KYK burs sonuçlarında geri sayım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödül Töreni'nde ...
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: 221 bin 671 Suriyeli, Türk vatandaşlığı aldı - Gündem Haberleri
GÜNDEM "221 bin 671 Suriyeli, Türk vatandaşlığı aldı"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.