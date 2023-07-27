İstanbul'da akşam saatlerinde çıkan gökkuşağı görenleri büyüledi
İstanbul'da işten eve dönen vatandaşlar gökyüzünde beliren gökkuşağını görünce cep telefonlarına sarıldı
Giriş: 27.07.2023 - 20:06
İstanbul'da akşam saatlerinde çıkan gökkuşağı İstanbulluları mest etti. İşten evlerine dönen vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu görsel şöleni kaçırmak istemedi.
ÜSKÜDAR SEMALARINDA MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ
Kabataş sahilinden bakıldığında Üsküdar semalarında görülen gökkuşağı tam anlamıyla bir görsel şölen oluşturdu.