AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Suriye'de Kürtler, terör vesayetinden kurtulmalı." diyen Çelik, "Bütün bu çerçeveye baktığımızda Suriye Cumhurbaşkanı sayın Şara tarafından yayınlanan, Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin kimliklerini, ... Daha Fazla Göster AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Suriye'de Kürtler, terör vesayetinden kurtulmalı." diyen Çelik, "Bütün bu çerçeveye baktığımızda Suriye Cumhurbaşkanı sayın Şara tarafından yayınlanan, Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin kimliklerini, haklarını garanti altına alan kararnamenin son derece sevindirici olduğunu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı. Açıklamasında, "İran'a dönük herhangi dış müdahalenin karşısındayız." ifadelerine de yer veren çelik, "Dış müdahale yöntemiyle darbe son derece sıkıntılar doğurur. İran'ın iradesine saygı gösterilmelidir. Her dış müdahalede vahşi, acı verici halka bedel ödeten sorunlar üretilmiştir." değerlendirmesinde bulundu Daha Az Göster