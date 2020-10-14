İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeditepe Huzur Uygulaması kapsamında dün akşam saatlerinde alkol satışı yapan tekel bayii ve umuma açık yerlere denetim yaptı.
Denetimlerde bin 155 iş yerinden 15'ine adli-idari işlem yapılarak toplamda 15 bin 974 TL para cezası kesildi. 2 bin 166 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ve 14 yoklama kaçağı yakalandı.
DHA'nın haberine göre; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 adet fişeğin ele geçirildiği denetimde 21 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
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