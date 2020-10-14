DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeditepe Huzur Uygulaması kapsamında dün akşam saatlerinde alkol satışı yapan tekel bayii ve umuma açık yerlere denetim yaptı.

Denetimlerde bin 155 iş yerinden 15'ine adli-idari işlem yapılarak toplamda 15 bin 974 TL para cezası kesildi. 2 bin 166 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ve 14 yoklama kaçağı yakalandı.

DHA'nın haberine göre; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 adet fişeğin ele geçirildiği denetimde 21 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.