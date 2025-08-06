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        Haberler Gündem Çevre İstanbul'da barajlar yüzde 50'ye düştü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 50'ye düştü

        İstanbul'da sıcak ve yağışsız günlerin ardından barajlardaki doluluk oranı hızla düşmeye başladı. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen ortalama doluluk oranı yüzde 50.62 oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 11:21 Güncelleme: 06.08.2025 - 11:22
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        İstanbul'da aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın etkisi ve yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor.

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        Megakent'in barajlarındaki su seviyesi 15 gün içinde yüzde 56,24'ten yüzde 50.62'ye düştü.

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        İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan baraj doluluk oranı bugünlerde yüzde 50'ye kadar düştü.

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        İstanbul'a su sağlayan barajların başında gelen Alibeyköy Barajı da kuraklıktan en fazla etkilenen baraj oldu.

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        Geçtiğimiz Mart ayında doluluk oranı yüzde 65'e kadar yükselen Alibeyköy Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 34.09'a kadar geriledi.

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        İstanbul'a su sağlayan barajların 6'sında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi.

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        İstanbul'un Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi.

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        İstanbul'un en dolu barajı yüzde 67.06'yla Elmalı Barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 30.06 doluluk oranıyla Istrancalar Barajı oldu.

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        İstanbul'un barajlarında doluluk oranları (yüzde):

        Ömerli 50.18

        Darlık 61.08

        Elmalı 67.06

        Terkos 54.73

        Alibeyköy 34.09

        Büyükçekmece 49.68

        Sazlıdere 43.31

        Istrancalar 30.6

        Kazandere 38.76

        Papuçdere 43.79

        #istanbul haberleri
        #baraj
        #kuraklık
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