İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " 24.03.2024 Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Atatürk Havalimanında yapılacak olan Yeniden Büyük İstanbul buluşması programları için trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar:

·Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı trafiğe kapatıldı.

·Atatürk B Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

·Atatürk Havalimanı yolu Ahtapot kavşak alt geçidi VİP ayrımları / C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.