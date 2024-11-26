İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Ekipler yaptıkları çalışmalarda Bekir El Kürdi'nin Diyar Kılıç olduğunu tespit etti. Kılıç'ın Erdal Sarıok isimli biriyle birlikte hareket ettiklerini ve Gaziosmanpaşa'da oturduklarını belirleyen polis ekipleri, ayrıca Erdal Sarıok'un farklı suçlardan da çok sayıda suç kaydı olduğunu tespit etti.