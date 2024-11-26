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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

        İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi 2 terörist operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları evde bomba yapmaya çalıştıkları, bu sebeple bazen evden ufak çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:33 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:44
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğuna dair bilgi aldı.

        Ekipler, bunun üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

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        Bekir El Kürdi kod adlı bir sosyal medya kullanıcısı 'düdüklü tencere içine nasıl bomba yerleştirilir' diye bazı platformlarda soru sorunca TEM ekiplerinin radarına takıldı.

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        Ekipler yaptıkları çalışmalarda Bekir El Kürdi'nin Diyar Kılıç olduğunu tespit etti. Kılıç'ın Erdal Sarıok isimli biriyle birlikte hareket ettiklerini ve Gaziosmanpaşa'da oturduklarını belirleyen polis ekipleri, ayrıca Erdal Sarıok'un farklı suçlardan da çok sayıda suç kaydı olduğunu tespit etti.

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        EVE OPERASYON

        Ekipler çalışmalarının ardından şüphelilerin kaldıkları eve operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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        Adreste yapılan aramalarda yüksek hassas patlayıcılardan TATP, çok miktarda bomba yapımında kullanılan kimyasal maddeler, laboratuvar malzemeleri, kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysileri ve maskeleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde flamaları, çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital materyal elde geçirildi.

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        CEZAEVİNDE KİMYA KİTAPLARI İSTEDİ

        Öte yandan şüphelilerin yakınlarından alınan bilgilere göre kaldıkları evden zaman zaman patlama sesleri geldiği, şüphelilerden Diyar Kılıç'ın cezaevindeyken ailesinden kimya ile ilgili kitaplar istediği, cezaevinden çıktıktan sonra siyah kıyafet ve maskeyle pozlar verdiği, bu fotoğrafları eylemden sonra vereceği pozlar için prova olarak çektirdiği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #istanbul
        #DEAŞ
        #bombalı eylem
        #terör operasyonu
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