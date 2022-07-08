JET, AMBULANS VE KIYI MÜDAHALESİ

Vatandaşların bazılarının da uyarılara uymadığını belirten Mert, "Onların rahatını sağlayıp biz gözlemlerimize devam edip, ekstra bir durum olduğu zaman müdahalemizi ediyoruz. Özellikle ipin dışında vakalarımız olunca jet kurtarıcı ile müdahale ediyoruz. Kıyıdan arkadaşlarımız çıkıyor.

Hastanelik vaka olduğu sürece İstanbul İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ambulanslarımız da mevcut. Ana lokasyonlarda 4 tane botumuz, 49 jetimiz, 18 tane ATV'miz ve 2 tane droneumuz var. Ana plajlar dediğimiz yerlerde 2 ambulansımız mevcut" ifadelerini kullandı.