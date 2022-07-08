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İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi; Geçen yıl 3800 kişiyi kurtardılar

Tatilini İstanbul'da geçirmek isteyenler şimdiden Şile plajlarında yoğunluğa neden oldu. Denizlerdeki boğulma vakalarına karşı cankurtaranlar bayramda da mesai yapacak

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DHA
  • İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi; Geçen yıl 3800 kişiyi kurtardılar

    Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirecek olanlar şimdiden Şile plajlarında yoğunluğa neden oldu. Denizlerdeki boğulma vakalarına karşı da cankurtaranların mesaisi başladı.
  • İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi; Geçen yıl 3800 kişiyi kurtardılar

    9 günlük bayram tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular, Şile plajlarını doldurmaya başladı. Hava sıcaklığına rağmen rüzgar ve yüksek dalga boyunun görüldüğü Şile'de, boğulma vakalarının önüne geçmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki, İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'ye (İSYÖN) bağlı cankurtaran ekiplerinin de yoğun mesaisi başladı.
  • İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi; Geçen yıl 3800 kişiyi kurtardılar

    09.00 ile 19.00 saatleri arasında görev yapan cankurtaranlar, bot, jet, ATV, ambulans ve drone ile hizmet veriyor. Denize giren vatandaşlar da, kıyıdan sık sık uyarılarda bulunan cankurtaranlar sayesinde denize rahatça girdiklerini söylüyor. 
  • İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi; Geçen yıl 3800 kişiyi kurtardılar

    Cankurtaran Şefi Furkan Mert, "Vatandaşlara cankurtaranların olduğu yerlerde denize girmelerini tavsiye ederim. Geçen yıl bizim kaydımıza geçen 3 bin 800 boğulma vakası oldu. Bunların içerisinde hepsine biz müdahale ettiğimiz için can kaybı yaşanmadı" dedi.
  • İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi; Geçen yıl 3800 kişiyi kurtardılar

    CANKURTARANLARIN OLDUĞU YERDE DENİZE GİRİN UYARISI 

    Bayram tatili boyunca tüm cankurtaranların plajlarda olacağını belirten Şile Ayazma Plajı Cankurtaran Şefi Furkan Mert, bayramlarda çok yoğun olduklarına dikkat çekerek, "Vatandaşlara cankurtaranların olduğu yerlerde denize girmelerini tavsiye ederim. Bizim mesai saatlerimiz dışında girdikleri zaman biz müdahale edemeyince maalesef can kayıpları ortaya çıkıyor.
  • İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi; Geçen yıl 3800 kişiyi kurtardılar

    Geçen yıl bizim kaydımıza geçen 3 bin 800 boğulma vakası oldu. Bunların içerisinde hepsine biz müdahale ettiğimiz için can kaybı yaşanmadı. Mesai saatimiz dışında denize giren 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti" dedi. 
  • İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi; Geçen yıl 3800 kişiyi kurtardılar

    BOĞULAN KİŞİYE MÜDAHALE ETMEYİN; ASIL CAN KAYIPLARI O ZAMAN YAŞANIYOR

    Olay yaşandığında bazı vatandaşların da müdahalede bulunmak istediğine dikkat çeken Mert, "Boğulma vakalarında etrafta bulunan vatandaşlarımız boğulan kişiye müdahale etmek istiyor. Asıl can kayıpları bu tarz olaylarda meydana çıkıyor. Boğulan vatandaşımızın can endişesi olduğu için onu kurtaran vatandaşımızı suyun dibine batırıyor.

     
  • İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi; Geçen yıl 3800 kişiyi kurtardılar

    Ancak bir el koltuk altında, diğer elle de boğazdan havaya tutup sırt üstüne yasladığı zaman onu rahat rahat kıyıya çekebilirler. Kıyıya paralel olacak mantarlarımız mevcut. Onları tutturarak çekerek kıyıya doğru yöneltebilir. Onun dışında yapabilecek hiçbir şeyleri yok" diye konuştu.

     
  • İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi; Geçen yıl 3800 kişiyi kurtardılar

    JET, AMBULANS VE KIYI MÜDAHALESİ

    Vatandaşların bazılarının da uyarılara uymadığını belirten Mert, "Onların rahatını sağlayıp biz gözlemlerimize devam edip, ekstra bir durum olduğu zaman müdahalemizi ediyoruz. Özellikle ipin dışında vakalarımız olunca jet kurtarıcı ile müdahale ediyoruz. Kıyıdan arkadaşlarımız çıkıyor.

    Hastanelik vaka olduğu sürece İstanbul İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ambulanslarımız da mevcut. Ana lokasyonlarda 4 tane botumuz, 49 jetimiz, 18 tane ATV'miz ve 2 tane droneumuz var. Ana plajlar dediğimiz yerlerde 2 ambulansımız mevcut" ifadelerini kullandı. 
  • İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi; Geçen yıl 3800 kişiyi kurtardılar

    "KADIN OLARAK BUNU YAPMAK ÇOK GURUR VERİCİ"

    Ayazma Plajı'ndaki kadın cankurtaranlardan 23 yaşındaki Belkıs Pehlivan ise, "Bu işi severek yapıyorum. Hayat kurtarmak çok güzel. Burada cankurtaran olmasa çok sıkıntı yaşanırdı.

    Bir kadın olarak da bunu yapmak çok gurur verici. Yapamazsınız, edemezsiniz, erkek gücüyle aynı değil diyenler de oluyor ama takdir eden kısım daha fazla. Bu da bize gurur veriyor" dedi. 
  • İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi; Geçen yıl 3800 kişiyi kurtardılar

    "İÇİMİZ RAHAT BİR ŞEKİLDE DENİZE GİRİYORUZ"

    Tatil için Şile'ye gelen Perihan Can, "Tatil güzel geçiyor, Şile çok güzel. Ben denizde fazla açılmıyorum. Denizde açılmamak, kurallara uymak lazım. Cankurtaranlar da bence güven veriyor. Gayet de ilgileniyorlar, uyarıyorlar" diye konuştu. 
  • İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi; Geçen yıl 3800 kişiyi kurtardılar

    Ailesiyle tatilde olan Züleyha Akbalık da, "Tatilimiz gayet güzel geçiyor. Düşük bütçeli bir tatil bizim için ancak böyle oluyor. Burada dalgakıranlar olduğu için hep burada denize giriyoruz. Daha ilerisi daha dalgalı oluyor. Çocuklar ve bizim için ideal. Cankurtaranlar da sürekli irtibat halinde, göz kulak oldukları için içimiz rahat bir şekilde denize giriyoruz" ifadelerini kullandı. 
  • İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi; Geçen yıl 3800 kişiyi kurtardılar

    Gülay Şahin de, "Deniz biraz dalgalı olduğu için ben girmeyeceğim, çocuklarıma bakıyorum. Dikkat ediyorum, ilerde gezdiklerinde hemen çağırıyorum" dedi.

 

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