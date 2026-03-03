İstanbul'da 'Casperler' operasyonu: 8 tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Casperlar" olarak adlandırılan yeni nesil silahlı suç örgütü üyesi 3'ü suça sürüklenen çocuk 10 şüphelinin, 24 ve 26 Şubat'ta gerçekleştirdikleri yağma amaçlı kundaklama eylemleriyle ilgili olarak "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirilmesi", "nitelikli mala zarar verme", "yağma" ve "silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından gözaltına alındıkları belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri kaydedildi.

Sulh ceza hakimliği 3'ü 18 yaşından küçük 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 2 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.