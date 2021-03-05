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HaberlerGündemİstanbul'da Cumartesi günü yasak var mı? Cumartesi İstanbul kısıtlama var mı? Hafta sonu İstanbul'da sokağa çı
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İstanbul'da Cumartesi günü yasak var mı? Cumartesi İstanbul kısıtlama var mı? Hafta sonu İstanbul'da sokağa çıkma...

Koronavirüs önlemleri dolayısıyla hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası önemli kararlar vatandaşlara duyuruldu. 16 milyondan fazla vatandaşımızın ikamet ettiği megakent İstanbul'da da kısıtlamalarla ilgili oldukça araştırma yapılıyor. Peki İstanbul'da hafta sonu yasak var mı?

İstanbul'da Cumartesi günü yasak var mı? Cumartesi İstanbul kısıtlama var mı? Hafta sonu İstanbul'da sokağa çı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanmaya devam edilen hafta sonu kısıtlamaları ile ilgili dün önemli kararlar alındı. Konuyla ilgili olarak İstanbullu vatandaşlar, hangi yasakların devam ettiğini ve hafta sonu kısıtlama olup olmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre 81 ilin sınıflandırılarak renklere ayrıldığını söyleyen Erdoğan, "İller Her hafta risk durumuna göre değerlendirilecek. Valiliklerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurumuzu yeni düzenlemeler girecektir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU KISITLAMASI PAZAR GÜNLERİ DEVAM EDECEK

Erdoğan, tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verileceğini duyururken, turuncu renkle gösterilen "yüksek risk" grubunda olan İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Tüm illerde olduğu gibi İstanbul'da da akşam 21 sabah 05 arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler İstanbul'da sabah 7 ile akşam 19 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecek.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek. İhtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapılabilecektir. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde arttırılacak.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Sevgili İstanbullular, Turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında yer alan şehrimizde, eğitim kurumlarımızın açılma ve uygulama kriterleri Mili Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un ‘un açıkladığı tablodaki gibidir." açıklamasını yaptı.

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