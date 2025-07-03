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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da da orman yangını başladı| Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın | Son dakika haberleri

        Bir yangın da İstanbul'da başladı

        Orman yangınlarıyla mücadele pek çok ilde sürerken, bir yangın haberi de İstanbul'dan geldi. Çok sayıda ekip, Sultangazi Kent Ormanı'nda başlayan yangına müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:55 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:23
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        Bir yangın da İstanbul'da başladı
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        İstanbul Sultangazi'deSultangazi'de bir ormanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İlçedeki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ormanda piknik yapanları buradan ayrılmaları için anonsla uyardı. İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor.

        Haberin görseli: İHA

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