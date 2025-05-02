Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet kamerada! 'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da dehşet kamerada! 'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!

        İstanbul'da, bir kadın 2 erkek tarafından yolun ortasında feci biçimde darp edildi. Yoldan geçen araç sürücüsünün müdahale girişimine tepki gösterip şiddete devam eden magandaların o anları cep telefonunun kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Avcılar'da olay, dün gece geç saatlerde Ispartakule Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi.

        Ispartakule Caddesi’nde duran otomobilden inen bir kadın, 2 erkek tarafından dakikalarca darp edildi.

        BİR KADIN ŞİDDETİ ENGELLEME ÇALIŞTI

        DHA'daki habere göre kadının yanında bulunan ve arkadaşı olduğu tahmin edilen başka bir kadın ise darp eden 2 kişiyi engellemeye çalıştı.

        YUMRUK ATIP SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

        Kadın yediği yumruk ve tokatların etkisiyle yere düştü. Kadını bir erkek darp ederken, bir süre sonra başka bir erkek de saçlarından tuttuğu kadını yerde sürükledi.

        YARDIM ETMEK İSTEYENE ENGEL OLDULAR

        Kadının darp edildiği anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın darp edildiği sırada yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü olayı fark edip durdu.

        REKLAM

        DURAN SÜRÜCÜ YARDIM EDEMEDİ

        Olaya müdahale etmek isteyen sürücüye kadını darp edenlerden biri, sin kaflı küfür ederek yoluna devam etmesini söyledi. Bunun üzerine sürücü olay yerinden ayrıldı.

        OTOMOBİLE BİNİP GİTTİLER

        Kadın, kendini darp eden kişi ve 1'i kadın 2 erkekle beraber otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"