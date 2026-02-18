Canlı
        İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti!

        İstanbul'da, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. İşte iptal edilen o seferler...

        Giriş: 18.02.2026 - 11:27 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:27
        İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti!
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları A.Ş'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Büyükada-Sedef Adası, Adalar-Beşiktaş, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç ve Beşiktaş-Haliç hatlarında seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı duyuruldu.

        İstanbul merkezli 3 ilde sahte oturum belgesi düzenleyen şebekeye operasyon: 9 gözaltı

        İstanbul'da, yabancı uyruklu kişilere sahte oturum belgesi düzenleyen 9 kişilik şebeke, İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonla çökertildi. (IHA)

        #istanbul
