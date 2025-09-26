İstanbul'da dev elektrik kesintisi yaşanıyor! 26 Eylül Cuma günü 23 ilçede 10 saate kadar elektrik verilmeyecek
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'da 23 ilçeyi kapsayan bir elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. 26 Eylül Cuma bugün bakım çalışması nedeniyle birçok ilçe ve mahallede 10 saate varan elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ, elektrik kesintisi yapılan ilçe ve mahalleri paylaştı. İşte, 26 Eylül Cuma 2025 BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi yapılan illerin listesi ve elektriklerin geleceği saat...
Giriş: 26.09.2025 - 10:49 Güncelleme: 26.09.2025 - 10:49
