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İstanbul'da fidye çetesine operasyon! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Beşiktaş'ta, İranlı emlakçı Mah'de Ali S.'yi (39) kaçırarak 2 milyon lira fidye isteyen 7 şüpheli polis tarafından yakalan. Kurtarılan İranlı iş insanını kaçırılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da polise başvuran bir kişi emlakçılık yapan amcasının kaçırıldığını ve hayatı karşılığında 2 milyon lira fidye istendiğini söyleyerek şikâyetçi oldu.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada 26 Şubat 2022 tarihinde saat 05.30 sıralarında Mah'de Ali S.'nin arkadaşları ile birlikte taksiden indiği sırada iki ayrı araçla gelen kişiler tarafından kaçırıldığını tespit etti. Şüphelilerin Mah'de Ali S. ile birlikte kaçırdıkları İran uyruklu Kambiz G.(49) ile Hakan T.(36)'yı kısa süre sonra serbest bıraktıkları belirledi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılan iş adamının para transferi yapması için götürüleceği adresi tespit etti. Bunun üzerine 28 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen operasyonda iş adamı kurtarılırken, onu kaçıran 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada mağdur şahıslara ait 3 cep telefonu, 3 kuru sıkı tabanca, çok sayıda kuru sıkı mermi ve 14 adet 9 mm mermi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kurtarılan İranlı iş adamı Mah'de Ali S. kimseyle borcu olmadığını neden kaçırıldığını bilmediğini söyledi.

Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler İbrahim P. (31), İkram P. (19), İslam P. (22), Emrah Ö. (28), Mustafa Ç.A. (27), Serhat A. (27), Olcay Ö. (22) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.