İstanbul Emniyeti'ne başvuran Pakistan Başkonsolosluğu, bir vatandaşının fidye için kaçırıldığını söyledi. Harekete geçen polis, bir haftadır rehin tutulan Pakistanlı'yı 6 saatte kurtardı.



6 BİN DOLAR FİDYE İSTEMİŞLER



Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Pakistan Başkonsolosluğu, 3 gün önce İstanbul Emniyeti'ne başvurarak bir vatandaşının İstanbul'da fidye için kaçırıldığını belirtti. Olayla ilgili detay veren konsolosluk görevlisi polise "Pakistan'da polise başvuran bir kişi İstanbul'da bulunan kardeşi Obahid Ghan'ın fidye için kaçırıldığını söyledi. Mağdurun ağabeyini görüntülü arayan şüpheliler, 6 bin dolar fidye istemiş" dedi.



SİGORTADAN ADRESİ TESPİT EDİLDİ



Başvurunun ardından Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri harekete geçti. Polis, nerede oturduğu bilinmeyen Pakistan uyruklu Ghan'ın yerini tespit etmek için çalışma yaptı. Kaçırılan Ghan'ın özel bir firmadan hayat sigortası yaptırdığı belirlendi. Sigorta kayıtlarındaki ev adresine gidildi ancak buradan ayrıldığı tespit edildi.

FİLM GİBİ TAKİP

Polis film gibi takiple mağdurun yine Bahçelievler'de başka bir adrese taşındığını tespit etti. İkinci adrese yapılan baskında polis şüphelilerden Pakistan uyruklu Ağıp M. ile karşılaştı. Ağıp M., ifadesinde rehinenin Kağıthane'de bir evde tutulduğunu söyledi. Yapılan çalışmada, bir haftadır rehin tutulduğu ortaya çıkan mağdurun bulunduğu adres 6 saatte belirlendi. Düzenlenen operasyonla Obahid Ghan kurtarıldı. 3 Pakistanlı şüpheli ise gözaltına alındı. Kurtarılan Ghan'ı emniyette konsolos görevlisi karşıladı. 3 şüpheli ise işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.







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