İstanbul'da gasp dehşeti: Polis kıyafeti ile girdikleri evden 150 bin dolarlık takı çaldılar

"KORKUYORUM"

Zulfira Amanova, "Müşteriyi kapıda uğurlarken polis yelekli hırsızlar geldi. Direkt içeri girdi alnıma silah dayayıp oğlumla benim elimi ve ağzımı kapattılar. Buraya girip her şeyi aldılar. Burası hep doluydu şimdi gördüğünüz gibi bomboş. Hiçbir şey soramadan ağzımı kapattılar. Yeleği görünce de polis olduğu sandım, sonradan anladım. Çünkü polisler normalde elimizi bağlamazlar. Zararımız 150 bin dolar civarında. Olay olalı 1 ay oldu. Adamların yüzleri de belli ama hala yakalanmadılar. 2 çocukla nasıl geçineceğimi bilmiyorum. Ben korkuyorum. 2 çocuğumu okula göndermeye de korkuyorum. Okulları yakın ama yine de korkuyorum. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum" dedi