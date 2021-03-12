İstanbul'da dev yasadışı bahis operasyonu! 0:00 / 0:00

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; (250) adet akıllı telefon, çok miktarda henüz açılmamış sim kartları, çeşitli bankalara ait (178) adet banka hesap kartı, (2) adet ruhsatsız tabanca, (1) adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek, (18) adet bilgisayar, (77) adet paravan şirketlere ait kaşe ve yasadışı bahisten kazanılan (200.000) TL nakit para ve paravan şirketler üzerine bankalarda bulunan (45) Milyon TL para ele geçirildi ve suç unsurlarına el konuldu.





Jandarma ekiplerince başta CASPER lakaplı organize suç örgütü lideri S.A. olmak üzere toplam (28) şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütü kurarak yasadışı bahis suçunu işleyen bir şebekenin bu yolla büyük miktarlarda haksız kazanç temin ettiği ve piyasayı dolandırdığı bilgisini aldı.

KOM VE SİBER EKİPLERİ ORTAK HAREKET ETTİ

İl Jandarma Komutanlığı KOM ve SİBER Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışmalarıyla organize suç örgütünün bir lider öncülüğünde İstanbul ili genelinde birden çok noktada ev/ofis kiralayarak buralarda yasadışı bahis faaliyetlerini yürütmek üzere bilgisayar sistemleri ile malzeme ve ekipmanlarla donattıklarını tespit etti.

Jandarma ekipleri sürekli adres değiştirerek yasadışı faaliyetlerini sürdürmeye çalışan organize suç örgütünü mensuplarını teknik ve fiziki takibe aldı. Jandarma organize suç örgütü lideri tarafından temin edilen elemanlar vasıtasıyla kiralanan ev ve ofislerdeki bilgisayarlar üzerinden yasadışı bahis sitesi tasarlayarak oluşturduğu kadrolar sayesinde yasadışı bahis suçunu işlemek suretiyle yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiklerini ve bu kazançları çeşitli bankalar ve açılan kiralık hesaplar üzerinden paranın izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda havalelerle farklı hesaplarda topladıklarını, bu paraları kurulan paravan şirketler üzerinden ticari gelir olarak akladıklarını ve nihayetinde paraları bu hesaplardan da kripto hesaba yönlendirdiklerini belirledi.

LÜKS SİTEDEN REZİDANSA, OFİSTEN VİLLAYA HER YERDE ÖRGÜTLENMİŞLER

Elde edilen bilgiler doğrultusunda adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, İstanbul genelinde (38) adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçlerinde örgüt lideri CASPER lakaplı S.A. olmak üzere diğer örgüt yöneticileri ve üyelerinin de bulunduğu (28) şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yasadışı bahis sitelerinin kurgulandığı ve yöneltildiği bilgisayar sistemleri, internet bankacılığı işlemlerinde kullanılan (250) adet akıllı telefon, çok miktarda henüz açılmamış sim kartları, çeşitli bankalara ait (178) adet banka hesap kartı, (3) adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek, (18) adet bilgisayar, (77) adet paravan şirketlere ait kaşe ve yasadışı bahisten kazanılan (200.000) TL nakit para ve paravan şirketler üzerine bankalarda bulunan (45) Milyon TL para ele geçirilerek tüm suç unsurlarına el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin Jandarmadaki sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.