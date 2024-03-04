İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli, meydana gelen son dakika depremleri, son depremler listesinde yayımlıyor. Depremi hisseden ve deprem olduğunu düşünenler, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkezüssü neresi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi...