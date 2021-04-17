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İstanbul'da iftar saat kaçta? 17 Nisan İstanbul iftar kaçta başlıyor? 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi

11 ayın sultanı Ramazan'da bir iftar için daha geri sayım başladı. Tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da milyonlarca vatandaşımız iftarı bekliyor. Peki 17 Nisan'da İstanbul 'da iftar saat kaçta başlıyor? İşte 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi...

İstanbul'da iftar saat kaçta? 17 Nisan İstanbul iftar kaçta başlıyor? 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi

İslam dünyasının büyük bir heyecanla karşıladığı Ramazan ayı geldi çattı. Bu kutsal günde tüm yurtta milyonlarca vatandaşımız, şimdiden iftar vakitlerini araştırıyor. Peki 17 Nisan 2021 gününde İstanbul iftar vakti saat kaçta?

17 NİSAN İFTAR SAAT KAÇTA?

İL İL 2021 İFTAR SAATİ

Ramazan ayına yaklaşılmasıyla ilk sahurun kaçta olacağı merak ediliyor. 13 Nisan 2021 Salı Ramazan ayı başladı.

17 Nisan cumartesi akşamı İstanbul'da iftar saati 19:53 olarak açıklandı. Diğer illerin imsak vakitlerini aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz...

İL İL İMSAK SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

ORUÇ NASIL AÇILIR?

İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.(İ. Mace)

Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)

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