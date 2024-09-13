İstanbul'da inanılmaz görüntü! Polisin gözü önünde iş yerine ateş açtı!

Esenyurt'ta motosikletli kasklı şüpheli, bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.

DHA'nın haberine göre iş yerinin olduğu caddede denetim yapan polis ekiplerine aldırmayan saldırgan, motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kasklı bir şüpheli, caddedeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu.

Aynı noktada zırhlı araçla denetim yapan polis ekiplerini umursamayan motosikletli saldırgan, hızla olay yerinden kaçtı. REKLAM

UYARI ATEŞİ AÇILDI Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi uyarı ateşi açarak durdurmaya çalıştı. Olay yerindeki ekiplerin telsizle destek istemesi üzerine, çevrede güvenlik önlemi alınarak inceleme başlatıldı.