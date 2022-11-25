İndirim izdihamı

Alışveriş yapmak için indirimleri takip ettiğini belirten bir kişi ise "İndirim aslında olması gereken, indirimleri takip etmek zorunda kalıyoruz, insanları bu hale getiren de sistemdir. 20 dakikadır sırayı bekliyorum, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.