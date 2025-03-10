Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da ısınan hava trafiğe yol açtı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da ısınan hava trafiğe yol açtı!

        Hava sıcaklığının mesai sonrası 17 derece olarak ölçüldüğü İstanbul'da trafik yoğunluğu meydana geldi. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.35'te trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.03.2025 - 17:35 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da ısınan hava trafiğe yol açtı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı noktalarda uzun araç kuyrukları meydana geldi.

        D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinde ve Haliç Köprüsü girişinin her iki istikametindeki trafik dikkatleri çekti.

        Akşam saatlerinde 17 derece olarak ölçülen hava sıcaklığıyla birlikte gözlenen artışta yoğunluk haritası kırmızıya döndü.

        İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.35'te megakentte trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #istanbul trafik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"