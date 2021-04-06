İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda '10 numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt şebekesini çökertti. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Habertürk’ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda, Megakent'te piyasadan toplanan atık yağların kaçak akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Ardından organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen tamirhaneleri takibe alan ekipler, yaptıkları çalışmalarla rutin olarak yağ toplayan şahısları tespit etti.

YETKİSİZ ŞAHISLAR TAKİBE ALINIP, KAÇAK TESİS BELİRLENDİ

Atık yağları toplayan şahıslar, teknik ve fiziki olarak takibe alındı. Jandarma ekipleri, yetkisi ve lisansı bulunmayan T.Ç. liderliğindeki Y.K. ve E.T. isimli şahısların toplamış olduğu atık yağları, Tuzla'da kırsal alanda bulunan etrafı yüksek saç levhalarla çevrili bir adrese taşıdığını tespit etti. Atık yağların taşındığı adresi 24 saat izlendi.

ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Jandarma ekipleri daha sonra operasyon için düğmeye basıp, şüphelileri suçüstü yakaladı. Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramalarda, işlem yapılmak üzere araçlarla getirilmiş ve bekletilen çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankları ile içerisinde 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

396 BİN TL ÇEVRE CEZASI

İş yeri mühürlenen T.Ç.'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin TL idari para cezası uygulanırken, kaçak akaryakıtla ilgili adli işlem başlatıldı.