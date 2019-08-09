Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Genel Sekreteri Niyazi İlter, bazı otobüslerde yakıt maliyetini düşürmek için, kolay alev alabilen “10 Numara yağ”ın kullanıldığını belirterek, “Hava sıcaklıklarının artması sonucunda meydana gelen otobüs yangınlarının yasadışı bu ürünü kullanmanın bir sonucu olabileceğini değerlendiriyorum” dedi. İlter, şoförlere de şöyle seslendi: “10 Numara yağ kullanma, malını da canını da sevdiklerini de tehlikeye atma.”

PETDER Genel Sekreteri Niyazi İlter, HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, kaçak ve kayıt dışı akaryakıt faaliyetleriyle ilgili alınan önlemlere işaret ederek, “Ciddi mesafeler alındı. Bununla birlikte, atık motor yağlarının bir kısmı ülkemizde halen 10 Numara yağ adı altında akaryakıt ticaretine konu olmakta” dedi.

“10 Numara yağ sorunu maalesef sektörümüzün ve ülkemizin gündeminde uzun zamandır yer almaktadır” diyen İlter, sözlerini şöyle sürdürdü:

PETDER Genel Sekreteri Niyazi İlter Bu konuda PETDER olarak başta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte yoğun çaba harcıyoruz. Alınan çok olumlu sonuçlara rağmen henüz 10 Numara yağın akaryakıt olarak kullanımının önüne tam olarak geçebilmiş değiliz.

10 Numara yağın standart motorinden çok daha ucuz olduğuna dikkat çeken İlter, “Özellikle trafiğin yoğunlaştığı dönemlerde başta otobüs ve kamyonlar olmak üzere ticari araçlarca kullanılmaktadır. Maalesef bu günlerde bayram trafiğinin de yoğunluğu nedeniyle daha fazla 10 Numara yağ akaryakıt olarak kullanılmaktadır diye düşünüyorum ve hava sıcaklıklarının artması sonucunda meydana gelen otobüs yangınlarının yasadışı bu ürünü kullanmanın bir sonucu olabileceğini değerlendiriyorum” dedi.

YANGINLAR MOTOR KISMINDA ÇIKIYOR

Yangınlar için elektrik sistemi de dahil pek çok nedenden söz edildiğine işaret eden İlter, “Esasen yazılı ve görsel basında yer alan haberlerde pek çok sebep belirtilmiş ancak yangınların çok büyük bir kısmının motor kısmında çıktığı ve hızlı bir şekilde yayıldığı ifade edilmiştir. Geçmişte bu tür 10 Numara yağ kaynaklı pek çok üzücü olay yaşanmıştır” dedi.

“10 NUMARANIN HALKALARINI KOPARMALIYIZ”

PETDER’in bu soruna sürekli işaret ettiğini ve bir kamu spotu hazırlayarak şoförlere konunun önemine ilişkin mesaj vermeye çalıştığını kaydeden İlter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“10 Numara yağ ticaretin oluşturan zincirin halkalarını koparmamız lazım. Bu zincir beş halkadan oluşmakta: Atık yağ üreticisi, yasa dışı taşıyan, yasa dışı teslim ve satın alan, 10 Numara yağ üreticisi ve 10 Numara yağ kullanıcısı. Şoför arkadaşlarımıza da ‘10 Numara yağ kullanma, malını da canını da sevdiklerini de tehlikeye atma’ diyoruz” dedi.