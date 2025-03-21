İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!

İstanbul'da kan donduran olay, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Cengiz Sokak'ta yaşandı. Trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALI AA'daki habere göre araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan tespit edildi.