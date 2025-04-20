Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!

        İstanbul Ataşehir'de uzun namlulu silahla ATM'den para çeken şüpheli gözaltına alındı. Akılalmaz olayda ifade veren ve silahın gerçek olmadığını söyleyen M.S.D., serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 14:31 Güncelleme: 20.04.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ataşehir'de uzun namlulu silahla para çekmek için ATM'ye gelen şüpheli M.S.D. ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre 'Halkı korku ve paniğe sürüklemek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        "GERÇEK DEĞİL" SAVUNMASI

        Olay, 18 Nisan Cuma Günü saat 15.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.S.D., elinde uzun namlulu silahla para çekmek için ATM’ye geldi. Silahı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde silahın gerçek olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına gönderilen şüpheli, 'Halkı korku ve paniğe sürüklemek' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Şüpheli M.S.D. hakimlikteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!