Önemli club ve festivallerde b2b performans sergileyen Konstantin Sibold ve Kevin de Vries ikilisinin konserine yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Türk DJ Ferhat Albayrak ve Charlie Can7'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gecenin açılışını Charlie Can7 yaptı. Yaklaşık 1 saat boyunca sahnede kalan Charlie Can7, performansıyla gecenin startını verdi.

Solomun'un davetlisi olarak Pacha Ibiza'da çaldığı setlerden sonra bilinirliğini iyice arttıran Sibold ile 2020 yılında Awekenings Festival'de çalacak olan Kevin de Vries, 3 saatlik setleriyle İstanbul'da performanslardan birini sergiledi.

1996 yılında başladığı profesyonel DJ'lik kariyerinde techno-head akımının temsilcilerinden biri olan Albayrak, gecenin kapanışını yapan isimdi.