İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar ifade edildi:



"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;



Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın 11 Ağustos 2022 Perşembe sabah ilk saatlerden itibaren Marmara’nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."