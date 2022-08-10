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İstanbul'da ne zaman dolu yağacak? AFAD'dan uyarı mesajı: 11 Ağustos yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da yağışlı havalar kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 11 Ağustos Perşembe gününe ilişkin oldukça önemli uyarılarda bulundu. Peki, İstanbul'da yarın hava durumu nasıl olacak ve dolu yağacak mı?

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  • İstanbul'da ne zaman, saat kaçta dolu yağacak? Meteoroloji ve AFAD'dan uyarı mesajı: 11 Ağustos 2022 yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak?

    Yeni gün öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de İstanbul hava durumu oldu. Megakent genelindeki milyonlarca vatandaş, 11 Ağustos Perşembe günü (yarın) İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
  • İstanbul'da ne zaman, saat kaçta dolu yağacak? Meteoroloji ve AFAD'dan uyarı mesajı: 11 Ağustos 2022 yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak?

    YARIN HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Ağustos Perşembe günü için uyarıda bulunduğu anımsatılan açıklamada, "Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir" denildi.

    Açıklamada, yurttaşlardan tedbirli olunması istendi.
  • İstanbul'da ne zaman, saat kaçta dolu yağacak? Meteoroloji ve AFAD'dan uyarı mesajı: 11 Ağustos 2022 yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak?

    METEOROLOJİ SAAT VERDİ

    Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı paylaşımda 5 il için turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

    Paylaşılan haritaya göre, şiddetli yağışları 11 Ağustos saat 03.00'te başlayacağı ve saat 21.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.
  • İstanbul'da ne zaman, saat kaçta dolu yağacak? Meteoroloji ve AFAD'dan uyarı mesajı: 11 Ağustos 2022 yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak?

    İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar ifade edildi:

    "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

    Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın 11 Ağustos 2022 Perşembe sabah ilk saatlerden itibaren Marmara’nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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