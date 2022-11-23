Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Saha çalışmalarımız halen sürüyor. İhbarlar da var, küçük çaplı korku ve panikten kaynaklı yaralanmalar söz konusu." dedi.

Vali Atay, AA muhabirine yaptığı açıklama, ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalışmasını sürdürdüğünü bildirdi.

İhbarları değerlendirdiklerini aktaran Atay, "Saha çalışmalarımız halen sürüyor. İhbarlar da var, küçük çaplı korku ve panikten kaynaklı yaralanmalar söz konusu. Bunun haricinde olumsuz bir durum söz konusu değil. Yıkılan bir ahır var, çatlamalar olan binalar var." diye konuştu.

Öte yandan Bolu'da da bir gün süreyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi.

ZONGULDAK EREĞLİ'DE OKULLAR TATİL

Bu üç ilin yanısıra Zonguldak Ereğli'de de eğitime deprem nedeniyle bir gün ara verildi.