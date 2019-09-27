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İstanbul'da okullar tatil! İşte İstanbul Valiliği'nin 27 Eylül'de (bugün) tatil ilan ettiği okulların listesi

İstanbul'da okullar tatil mi? sorusu Valiliğin bugün yaptığı açıklama ile birlikte yanıt buldu. İstanbul'un 9 ilçesinde 14 okulda eğitime ara verildi. İşte 27 Eylül İstanbul'da tatil olan okullar

okullar tatil

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve işyerlerinde “ön tespit” incelemelerinin yapıldığı belirtilerek, okullar için "Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" açıklaması yapıldı.

İSTANBUL'DA TATİL OLAN OKULLARIN LİSTESİ:

Sultangazi
İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa
Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece
Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri
Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy
Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece
Tahsin Banguoğlu İlkokulu
Nergiz Anaokulu
Atatürk Kız MTAL
Kanarya Ortaokulu

Maltepe
Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca
Arif Nihat Asya MTAL

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