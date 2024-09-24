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        İstanbul'da rafiği tehlikeye düşüren düğün magandalarına para cezası

        İstanbul'un Pendik ilçesinde düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 19 bin 125 lira idari para cezası kesildi. Bu kişiler hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:07
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        İstanbul'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası verildi.

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        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Eylül'de Pendik'in Kavakpınar Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde düğün konvoyu yapan araç sürücülerinin trafik akışını engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

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        Konvoydaki araçların plaka bilgilerinden tespit edilen S.K, H.B, M.B, O.Y. ve F.C'ye, Karayollları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 19 bin 125 lira idari para cezası kesildi.

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        Bu kişiler hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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        Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde trafiği kapatan sürücülerin meşale yakıp kutlama yaptıkları görüldü.

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        Trafik akışını uzun süre engelleyen sürücülerin daha sonra yollarına devam ettiği görüldü.

        #istanbul
        #Düğün magandaları
        #trafik
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