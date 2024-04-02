İstanbul'da restorana el bombalı saldırı
İstanbul Başakşehir'de motosikletli ve kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile iki iş yerinin önüne el bombası atarak kaçtı. Bombanın patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırılırken saldırı anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Başakşehir'de gecenin sessizliğini bombalı saldırı bozdu. Gece 04.00 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi'ne plakası kapatılmış motosikletle gelen kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile yanında ve karşısında bulunan tadilat halindeki iş yerlerinin önüne el bombası attı.
El bombasının patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı.
İŞ YERLERİNİN CAMLARI KIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. TEM Şube, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çevrede araştırma yaptı.
KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR
Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan saldırı anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerden birinin bombayı attıktan sonra kaçması ve patlama yer alıyor.